台中市清水區昨日發生一件疑似兒虐案件，一名雨衣男在雨中抱起5歲男童，連3次將他拋飛到泥濘農田中，男童跌坐直說「好可怕！」警方獲報後已找到人，男童無明顯外傷。社會局表示，小孩媽媽及同居人行為已造成兒童身心影響，將依「兒童及少年福利與權益保障法」裁處。

據報案民眾指出，昨天下午1時許，二名男女共乘機車，將車停路旁，女子坐後座，雨衣男子帶男童下車，雙手抱起他並拋到泥濘農田，而且連拋3次，男童跌坐後直說「好可怕」。

清水警分局指出，昨天同仁於接獲民眾報案後趕至現場，惟當事人均已離開，為安全起見，仍調閱周邊監視器，查知當事人住處並確認小孩無受到脅迫或危害情事，並依職權通報兒少保護，由社會局介入調查。

社會局表示，此案為家防中心開案服務對象，接獲通知後立即派社工進行了解，並依民眾提供影片內容以及相關事證評估，小孩媽媽及同居人的行為已造成兒童身心影響，將依「兒童及少年福利與權益保障法」裁處。另外，兩人已違反保護令，將請警政移送地檢署。

(中時 )