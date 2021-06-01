新竹縣目前共有6家防疫旅館，位於竹北市的悅豪大飯店為商務行旅館，6月4日將加入防疫旅館行列，使新竹縣防疫旅館總房間數增加為282間，悅豪大飯店5月31日於臉書粉絲專頁公開此消息，也是新竹縣第一間公開的防疫旅館，獲得不少網友鼓舞。

悅豪大飯店在聲明中指出，新冠肺炎疫情不斷的攻擊，政府急需更多防疫旅館，協助需要被隔離的人民，基於守護國土、盡社會道義責任，悅豪將成為防疫庇護所，也期望在疫情後，重新加入商務、觀光飯店的行列。

新竹縣長楊文科表示，近期縣內均有確診者，被匡列的接觸者增加，導致隔離的空間需求也大增，感謝旅館業者在疫情嚴峻的時候，願意挺身而出，協助抗疫，縣府也將持續號召更多旅宿業者，加入防疫旅館的行列。

楊文科表示，由於防疫旅館工作人員的負擔加重，即日起將補助縣內6間防疫旅館執行居家隔離、居家檢疫工作的員工，每人每月3000元的薪資補貼，感謝他們在疫情期間，全力支援防疫工作。

新竹縣政府交通旅遊處表示，縣府也持續不定期體檢防疫旅館，要求落實各項防疫作業，對於居家檢疫者、隔離者的入住安排、門禁、安全維護、環境消毒等20多項檢查，全面防堵疫情。

(中時 )