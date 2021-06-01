男星宥勝與妻子林慈惠（蕾媽）在2015年步入禮堂，夫妻婚後育有一對子女，幸福組成一家四口，夫妻倆都樂於在社群網站上分享生活日常，不過林慈惠今（1日）早則發文透露，昨天煮飯時被6歲女兒說的話氣到，老公宥勝又跟著補槍，讓林慈惠氣到決定放自己一天假「今天，老娘不煮了」。

林慈惠一早在臉書發文分享，她昨晚煮飯時，2個小孩因為吵架被她罰坐，1個在前門、1個在後門，正當林慈惠為了下廚忙得焦頭爛額時，女兒居然冒出1句「媽妳故意煮好慢」，林慈惠忍不住驚呼：「哇嗚～6歲小孩居然說出這種話」，這時宥勝卻火上加油說：「我懂他為什麼會這麼想耶，因為我們家都是這樣，基因吧！」

當下林慈惠冷靜地告訴女兒，她聽完感覺很難過「我幫你們煮飯洗衣服，不是因為我應該做這些事情，而是因為我愛你覺得我願意為你做。這些事情並不是我的責任。人不能不感激，還將一切當做是理所當然。」林慈惠認為，6歲女兒聽完應是該似懂非懂，但她希望宥勝是有聽進耳裡。

林慈惠臉書全文。（圖／取材自Purple林慈惠臉書）

最後，林慈惠決定放自己一天假「今天，老娘不煮了，你們要吃什麼，自己想辦法！」林慈惠認為，可以不會唸書、但不能不懂感恩，並標記質問：「#你想做的身教是什麼」，文末還怒氣未消寫下：「這種時候都會覺得養貓比養人好多了」。

(中時新聞網)