受到4 月份歐美加速施打疫苗，加上美國著手規劃 1.7 兆美元基礎建設計畫，強而有力的財政政策支持及資金環境寬鬆下，企業獲利持續向上，勞動基金運用局今天公布4月收益，4月單月就賺逾890億元，截至4月底為整體勞動基金評價後收益數為2739.7億元，收益率6.07％。

勞動基金運用局表示，展望未來，聯合國於 5 月 11 日發布 2021 年中期世界經濟形勢與展望報告指出，由於美國與中國大陸等主要經濟體，全面快速施打疫苗，商品貿易已經達到疫情前水準，故將今年全球經濟成長率由 1 月份預估值 4.7％上調至 5.4％；但也警告，各國疫苗接種不平等，而且新變異病毒正在影響南亞、南非及拉美廣大民眾，對世界經濟成長構成嚴峻挑戰。

基金局提及，國內方面，財政部在 5 月 7 日公布今年4月出口值為 349.6 億美元，為歷年單月次高，累計前4月出口值為1329.1億美元，年增率 28.0％，展望未來，財政部認為全球經濟基本面明顯改善，疫情催化新興科技應用，國內半導體產業兼具進階產能及製程優勢，其他產業主要廠商亦積極擴充機械設備及擴廠投 ，皆有利維繫出口動能，我國上半年出口增幅可望高達 2 成左右。

基金局指出，整體而言，全球整體經濟在歐美各主要國家逐漸放寬封鎖，加上持續強力政策支持下邁向復甦，然而新興國家及我國內疫情快速蔓延，恐拖累經濟成長。

(中時 )