民眾掃QRcode進入市場採買。（高市府提供）

民眾入市場前，手部必須消毒。（高市府提供）

民眾掃QRcode進入市場採買。（高市府提供）

市場出入口有人員進行分流管制。（高市府提供）

高市府祭出傳統市場分流管制措施，今（1）日是新制上路首日，各地市場大致秩序良好，但也許民眾還不適應，出現不少狀況，有婆媽忘帶身分證，也有人記錯尾數單雙號可上市場的時間。經發局表示，今起3天為勸導期，若不符合規定者，現場先開勸導單宣導。

今天是周二為身分證尾數雙號者可前往採購，民眾依序排隊量測體溫、噴酒精消毒、掃QRcode。不過，早上有部分市場出現婆媽記錯單雙號，只好尷尬地離開市場回家，也有人沒帶身分證不得而入。

陳姓家庭主婦今天上國民市場採買，她直說，雖然很麻煩，但為防疫會乖乖配合，會一次購足菜，但也怕買太多壞掉。50多歲林姓太太則說，仍不習慣使用QRcode實聯制，自己有帶筆，簽名填寫資料後，不忘再用酒精消毒。

今早高市3位副市長及各局處首長總動員，同時結合義警、民防及勞動部安心上工計畫，並與自治會、攤商協商合作，共上千名人力配合警方加強稽查市場防疫措施。

副市長史哲一早與警察局長黃明昭、經發局長廖泰翔前往前鎮瑞興民有市場、國民公有市場聯合稽查，確認各項市場防疫措施。史哲指出，今天起有3天的勸導期，感謝許多市民主動配合。

史哲再三呼籲，請消費者記得隨身攜帶身分證件、手機或原子筆等物品，以利分流查驗身分及實聯制登記使用，並盡可能減少接觸；而針對身分證號碼不符合規定、忘了帶身分證或拒絕查核身分證者，現場將開立勸導單加強宣導。

廖泰翔指出，41處公有市場均已建立實聯制，首波安排人流高的市場優先稽查，稽查重點項目包含全程佩戴口罩、出入口實聯制管制、人流管制及宣導民眾自主分流採購等。

青年局長張以理則前往大立早市，他說，「上早市」並非長輩專利，部分企業實施居家辦公（WFH），青年勞工作息改變、分擔家務，也有上早市採買需求，提醒青年朋友與市民應遵守防疫分流規定，另青年局也將與經發局合作推出補助方案，協助市場青創店家度過難關。

經發局提醒，進入市場請配合出示身分證件、進行簡訊或紙本實聯制登記、全程佩戴口罩並保持社交距離，勿貪圖方便穿越封鎖線違規進入市場。也請依照身分證尾數，單號於每周三、五、日，雙號於每周二、四、六前往採購，以一次購足為原則、減少市場群聚，共同抗疫。

(中時 )