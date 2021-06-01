桃園市長鄭文燦1日主持防疫會議，桃園規畫設置23處疫苗接種站，鄭文燦表示，除依照過去流感疫苗接種系統外，桃園南北將各設1個大型接種站，其餘也會設置在社區。原則上會在體育館、運動場、天幕廣場、球場等，以通風寬敞不群聚為原則。

鄭文燦表示，桃園目前有14個採檢站，本周將新增至18個，可以用最快速的方式採檢。至於疫苗擴大接種規畫，完全尊重中央疫苗抵達時間。他也透露，應該會採取手機軟體「健保快易通」預約。

他說，施打新冠疫苗，除了透過流感疫苗接種系統外，還會增加大型、社區接種站，大型接種站會在體育館、運動場，社區會在天幕廣場、球場。鄭文燦表示，以流感疫苗接種經驗，全國打600萬劑，桃園約60至65萬劑之間，透過合約醫院、合約診所、衛生所3系統施打。另外還有一半在學校，不過新冠疫苗18歲以下不施打，就不會到校施打。

媒體詢問民眾對疫苗期待？民眾有選擇疫苗權利嗎？6月底以前一般民眾打得到嗎？鄭文燦說，全世界還沒有哪國家1個月把疫苗打完，疫苗施打需要時間。中央也說明，6月一定有相當數量疫苗到貨。他也認為，不管是國外採購，或者是國產，一定要符合緊急使用程序，安全有效跟各種疫苗指標都要到達標準才能使用。鄭表示，只要是中央同意的疫苗，一定經過專家嚴格的檢查，才能提供國人使用，未來疫苗施打，也會配合中央政策施動

另外外界認為，外送、快遞人員也有高風險是否也列優先施打疫苗順序？鄭文燦說，日前希望爭取殯葬所處理遺體火化人員、環保局消毒人員優先，是因為遺體火化人員這幾天已處理確診者火化，環保局也需執行消毒工作。不過這也是指下一批疫苗充足後納入。

這幾天有多起新冠確診患者要火化，仍需要嚴謹做好防疫工作，要穿防護衣，這部分，不是殯葬所全部優先，是執行新冠肺炎遺體火化人員優先，有近距離接觸感染風險，環保局有200左右執行工作，要等下一輪，因為疫苗非常吃緊，所謂優先施打是下一輪疫苗充足後會納進來。

(中時 )