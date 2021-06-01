6月1日公布的2021年5月財新中國製造業PMI（採購經理指數）較上月上升0.1個百分點至52，為今年以來最高值。與大陸國家統計局公布的官方製造業PMI走勢相反，財新數據顯示，內外需均強勁，生產受制於原材料短缺和價格高企而增速放緩，就業回落，價格指數繼續飆升，未來通膨問題仍是重中之重。

統計局發布的5月製造業PMI為51，較上月微降0.1個百分點，且呈現生產擴張加快而需求增長放緩的局面。

財新中國製造業PMI分項指數中，5月製造業需求略強於供給。海內外需求齊增，支撐銷售增長，5月新訂單指數取得2021年內高點，新出口訂單指數則繼續攀升至2020年12月以來高點。企業反映，新接業務量增速為5個月來最強勁。

新業務量增長，帶動產量進一步上升，但原材料短缺且價格高企對供給有所抑制。相比需求側的高景氣度，供給略顯疲弱，5月生產指數較上月微降。

已經持續數月的價格上漲仍在繼續。5月製造業購進價格指數在擴張區間升至2017年1月以來最高點。調查企業普遍反映，原料成本上揚，推高了各種費用。企業普遍透過上調產品售價，將成本上漲壓力傳導給客戶，導致出廠價格指數飆升至60以上，創2011年3月以來最高值。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年5月製造業繼續保持擴張，海內外需求強勁，供給穩步恢復，就業市場保持穩定，製造業景氣度仍維持較高水準，後疫情時代經濟恢復動能猶在。通膨問題仍是重中之重。5月國務院常務會議兩次提及大宗商品價格上漲問題，一方面，通膨壓力會制約貨幣政策空間，5月製造業出廠價格指數飆升，價格傳導效應已經顯現。

另一方面，王喆表示，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈受到明顯影響。這意味著大宗商品的快速上漲已經對經濟運行秩序造成影響。

(旺報 )