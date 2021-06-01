柯姓男子去年開車進入停車場時，因強行插隊，不滿後方駕駛對他按喇叭，並下車敲打他車窗，遂下車幹譙對方三字經，作勢要毆打對方，雖然其他駕駛出面勸架，柯男仍氣呼呼狂爆粗口，勸架的駕駛憤而提告，公親變事主。台北地檢署依公然侮辱、恐嚇危害安全罪起訴柯男。

起訴指出，柯男去年10月25日下午3時，開車行經新北市烏來區新烏路5段底公車迴轉道前，欲轉進停車場停車，不顧停車場入口前已有多部車輛排隊，強行插隊在王姓男子、詹姓男子的車輛中間，引發被插隊的詹男不滿，遂鳴按喇叭後下車敲打柯男的車窗，惹怒柯男。

柯男遂下車，破口大罵詹男三字經，並向詹男恫稱「你沒看過壞人」，並舉手作勢欲毆打詹男，詹男的洪姓友人，以及詹車前方的王男2人見狀即上前勸架，柯認為2人是為詹出氣，對方人多勢眾，一口氣連珠砲似的狂罵詹、洪、王男3人穢語。

出面當公親勸架的王男，只好報警處理，事後詹、洪、王男3人提告，檢察官依公然侮辱、恐嚇危害安全罪起訴柯男。

(中時 )