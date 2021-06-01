大陸浙江杭州舉行《富春山居圖》合璧十周年紀念會。（許依晨攝）

台灣新冠疫情日趨嚴峻，大陸方面表態願意捐贈大陸疫苗，但被我政府拒絕。大陸國台辦主任劉結一今日在一場大型兩岸文化交流活動上致詞時表示，大陸願意盡力幫助廣大台灣同胞，度過疫情防控難關，希望盡快「掃除障礙」，有效控制疫情，確保台灣民眾生命健康安全，恢復正常生活。

十年前的6月1日，分藏兩岸的《富春山居圖》「剩山圖」和「無用師卷」，在台北故宫博物首度合璧，十年後，大陸浙江杭州舉行《富春山居圖》合璧十周年紀念會。

大陸國台辦主任劉結一出席活動並致詞，劉結一說，十年前的今天，在兩岸有識之士努力下，珍藏於兩岸的中國十大傳世名畫之一《富春山居圖》前半片與後半片合壁，為兩岸文化交流增添意義，是兩岸藝術史上一大佳話。

他說，幾十年來年兩岸關係跌蕩起伏，中華文化始終是兩岸寶貴財富，心靈紐帶，無論是在以《富春山居圖》為代表的活動這場兩岸大交流，「還是在民進黨極力阻撓破壞兩岸的交流的行徑」，根植於中華文明沃土始終向前發展，並拓展深化。

劉結一話鋒一轉，表示近年來民進黨和台獨分裂勢力處心積慮「謀獨」，製造綠色恐怖，在兩岸間惡意挑動對立，台灣各界有識之士，無謂打壓，即使在新冠疫情影響下，兩岸同胞在各領域，透過線上或線下多種形式交流沒有停止，如同離散百年的畫卷終能合壁，兩岸同胞相向而行。

他表示，近一段時間，台灣新冠疫情日趨嚴峻，對廣大台灣同胞健康安為健康深感關切。

劉結一說，廣大台胞深受缺乏疫苗之苦，民進黨政治操弄直接危害台胞生命健康安全，「我們願意盡力幫助廣大台灣同胞，度過疫情防控難關，希望儘快掃除障礙，有效控制疫情，確保生命健康安全，恢復正常生活」。

(旺報 )