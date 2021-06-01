拍雜誌、電視廣告入行的男神吳慷仁，不僅外型帥氣，演技也備受肯定，2016年以《一把青》「郭軫」一角成為該屆金鐘影帝，而他在感情上也有所收穫，去年公開認愛邵雨薇，兩人愛得穩定，這段關係備受外界祝福，而倆人越愛越大方，昨吳慷仁破尺度貼出防疫自煮「裸體圍裙照」，隨即被抓包跟女方日前貼的照片背景相同，根本是「女友視角」，大大閃了一波。

新冠肺炎棘手，台灣也淪陷，連日數百的確診數，讓全台各縣市都進入三級警戒，學生也停課，醫療量能吃緊，希望民眾沒事就別出門，忍耐一下以共體時艱，甚至有些地方連上菜市場買菜都得自主分流，而向來關心時事的吳慷仁，見疫情讓全台辛苦，身為公眾人物的他也用親身作為來宣導，該認真防疫。

吳慷仁防疫自煮，感謝醫護、警消及自律的大家，獻上裸體圍裙照。(翻攝自吳慷仁臉書)

吳慷仁昨(5/31)在臉書po文…透露最近比起玩社群，他還比較常下廚，「身為黑暗料理界第一把交椅的我，更是在最近把黑暗料理發揮的淋漓盡致」，也表示除了防疫單位的消息外，減少了看新聞，「主要是紛爭多，大家的話也變的不客氣些」，苦嘆畢竟疫情嚴峻，誰不喊苦？老闆員工都苦，各行各業也苦，甚至當爸媽的也很難為，「而醫護警消站第一線的苦又是誰能想像呢？」。

慶幸一般民眾苦歸苦仍還有自覺，懂得好好躲在家裡，他自己躲好躲滿，但看著醫護、警消值勤的畫面，不僅替他們捏把冷汗，「請你們一定要保護好自己」，也感念因為他們的努力，讓民眾還能擁有一部份日常，吳慷仁給相關團體及嚴格防疫的大家獻上感謝，笑稱無以回報，「只能獻上我裸體穿黑暗料理的戰服圍兜兜予以回報了」。

畫面中，吳慷仁直接上空，僅穿著圍裙，高大壯碩身材全都露，結實臂膀尤其吸睛，雖然大家都覺得認真的男人最帥，但他個人卻是喊苦：「希望快點解封，不要讓我下廚了…不然有人真的快食物中毒了」，這句話疑似放閃，讓人想到女友邵雨薇，一翻女方IG，果然發現2天前女方分享過下廚照，背景根本一模一樣，甚至還被發現戴了情侶手鍊，看來吳慷仁口中的「那個人」就是女友，讓網友直呼「這個牆壁很熟悉」、「根本情人視角拍的」、「默默戴上墨鏡」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)