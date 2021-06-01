佛光山捐50萬劑疫苗碰軟釘子 羅智強批中央：別再找理由卡三卡四！

台灣疫情升溫，除了地方政府喊出要自行採購國際疫苗外，民間團體、企業也紛紛表態要捐贈疫苗。網路媒體對此進行一項民意調查，詢問是否支持民間、團體自購新冠疫苗？結果顯示，有超過8成的民眾支持；至於指揮中心對此事的態度大轉彎，近半數民眾認為是看民怨四起才髮夾彎，也有人認為是要幫國產疫苗鋪路。

《NOWnews》5月31日舉行一項民調，投票時間至6月3日，詢問有關民間團體自購疫苗等問題。截至今（1）日上午11時，針對是否支持民間企業或團體協助政府取得足量的疫苗防疫，有84.66%的人選擇「支持，台灣現在疫苗不夠，能多方取得是好事」；15.08%選擇「不支持，應該由政府統籌」，另0.26%表示不知道或沒意見。

針對指揮中心先要求必須透過中央與原廠簽約，又要求8項申請條件，後又表示會積極協助，指揮中心前後說法有所差異，50.79%的人認為明顯是看民怨四起才髮夾彎；27.51%認為是幫國產疫苗鋪路；20.11%則認為中央是重視安全性與合法性；另有1.59%不知道或沒意見。

此外，關於民間協助引進疫苗，是否有一定程度的疑慮？34.39％的人認為有（但台灣都能自主研發了，驗證應該不是問題24.07%；搞不好是假疫苗10.32%），64.81%認為沒有（誰閒著沒事捐假疫苗34.39%；只要有疫苗可打都是好事30.42%），另0.79%表示不知道或沒意見。

如果可以選擇施打何種疫苗，50.26%認為，只要是進口疫苗都可以；24.87%的人會選擇民間引進的疫苗；17.99%則選擇政府洽購的疫苗；3.97%選擇「施打國產疫苗儲值台灣價值」；另2.91%則不知道或沒意見。

(中時新聞網)