金門縣府日前在當地機場設置快篩站，避免人員流動成為疫情破口，但遭疫情指揮中心下令撤除。如今，隨著馬祖、澎湖相繼出現確診個案，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，明天起，在台北、台中、嘉義、台南、高雄5個航站，及基隆港、台中港搭乘飛機、船舶前往離島，只要身體有狀況就須進行篩檢，取得陰性證明才能搭機搭船。

金門縣政府在24日於當地機場設置篩檢站，呼籲搭機進入金門的民眾，須提供3天內新冠肺炎檢驗陰性報告，否則須當場配合快篩；但事後遭指揮中心認定違法，派員撤銷公告，連快篩站也一併拆除，引發縣長楊鎮浯強烈不滿。

如今，隨著馬祖、澎湖兩離島縣相繼出現確診個案，疫情確定蔓延至離島，楊鎮浯再次向中央喊話屏棄本位主義，與地方齊心抗疫後，指揮中心今終於鬆口同意協助設置快篩站。

陳宗彥表示，因應金門、馬祖、澎湖三個離島縣的需要，明天起，民眾在台北松山、台中清泉康、嘉義水上、台南、高雄小港5個航站，及基隆港往連江、台中港往烏坵的船班，搭乘飛機、船舶前，若當下身體有症狀，就必須進行PCR檢測；若沒有症狀，則需填寫14天健康聲明，一旦在過去14天內有症狀則須進行快篩。

陳宗彥說，若快篩結果為陽性，就會送PCR檢測；若快篩陰性，才可以搭機、搭船，目前指揮中心已完成法定程序，明天起實施。

至於台東飛往綠島、蘭嶼的飛機、船舶，則未被列入檢測行列。陳宗彥說，目前規劃需要檢測的航線都是「跨縣」；權責上篩檢站的設置，是由地方主管機關與機場、指揮中心區管共同合作。至於綠島、蘭嶼因為都屬於台東縣，因此，台東縣衛生局若認為前往蘭嶼、綠島的飛機、船班有必要實施篩檢，也可依照相關基準自行檢測。

(中時 )