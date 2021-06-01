台北市日前公布5月14至25日確診個案分布密度圖，疫情熱區的萬華紅點非常密集，密密麻麻地幾乎看不見街道，但過了中華路後的中正區，卻只有零星確診，一名網友好奇詢問，難道中正區有什麼防護罩嗎？「確診者幾乎停在中華路就越不過去了」。

有網友發現，中正區就在萬華旁邊，可是像是有防護罩一樣，確診者幾乎停在中華路就越不過去了。（北市府提供）

從北市公布的確診個案分布密度圖可明顯看到，萬華區被紅點籠罩，等於不用看地圖就知道萬華行政區在哪，一名網友日前好奇地在PTT發文詢問，為什麼中正區明明就在萬華旁邊，卻像是有防護罩一樣，確診者幾乎停在中華路就越不過去了，「難不成博愛特區有在中正萬華交界加裝防護罩？」

對此，網友紛紛留言：「博愛特區是能住老百姓膩」、「中正區，天龍人中的天龍人」、「仔細看是以中華路為界」。其實，就有眾多網友指出，中正區住宅很少，是公家單位、文教、商業辦公的交通樞紐，而確診分布圖是以確診者居住地點為基準，沒人設籍當然沒紅點，「那一區就總統府跟一堆政府機關啊」、「沒紅點的都是政府機關」、「你看清楚點，紅點到和平西路以北才沒有，以南的汀州路都有紅點」。

還有居住在中正區的網友表示，中華路以東的南機場也全是紅點，同樣是疫情熱區，「老家南機場在中正區，隔一條街就是萬華，不敢回去了」、「住南機場對面，這兩週救護車的聲音非常頻繁」、「住在植物園這邊，最近真的很多救護車」。

(中時新聞網)