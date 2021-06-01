加密貨幣短線快速拉升，比特幣回升至36000美元/枚上方，再向37000美元叩關。加密貨幣概念的板卡個股近期也跌深反彈，麗臺(2465)、映泰(2399)、青雲(5386)等早盤均亮燈漲停。麗臺已經收復了5月的跌勢失土，重新站回63.4元高價。而麗臺除板卡外，公司研發的指尖式脈搏血氧儀，因本土疫情升溫死亡人數增加，血氧儀產品也在市場爆紅。

麗臺4月營收站上10.25億元，創歷史單月新高，年增138%；累計前4月營收26.64億元，年增121%。今年首季獲利為6693萬元，EPS為1.25元。

新冠肺炎疫情持續延燒，血氧濃度是新冠肺炎中重要指標之一，血氧儀可監測患者血液中的氧氣含量，近期成為熱賣商品。血氧儀在含氧量降至安全標準以下時提醒醫護人員，以便進行快速應變。這些設備在需要監測患者血氧濃度的任何情況下都是不可或缺的。麗臺在去年就推出的指尖式脈搏血氧儀以輕巧且非侵入式設計來偵測人體血液中含氧濃度，透過光學技術，從紅光和紅外光穿過灌注組織的吸收，快速取得精準的血氧飽和度(SpO2)，內建抗晃動干擾運算邏輯，在緊急時刻仍能保持量測數據準確性。無論是醫療院所在院診斷或個人居家監測皆適用，提升便利性，方便民眾隨時隨地監測血氧指標。

(時報資訊)