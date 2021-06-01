受惠於美元疲弱，和通膨上升壓力，提高黃金避險及抗通膨需求，支撐金價上揚，於近5個月高點附近徘徊，另外白銀、白金漲逾1%；截至台北時間6月1日上午11點05分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲9.1美元，報每盎司1914.4美元。

7月白銀上漲0.336美元，報每盎司28.35美元。

7月白金上漲12.9美元，報每盎司1195.3美元。

9月鈀金上漲28.4美元，報每盎司2858.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)