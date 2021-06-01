在艷陽下穿著白紗、手拿捧花辦婚禮，是不少女人對結婚的夢幻憧憬，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分享，雙子座、摩羯座、白羊座、獅子座的女性最有機會在今年6月到8月閃婚，單身者可在近期遇到能攜手一生的對象，有伴者則可以與愛人步入禮堂，成為夏季新娘。

▍第四名、雙子座

這個夏天，木星點亮雙子座的遷移宮，可以多多注意能到遠方異地的機會，可就此遇到好緣分，可能因為公司外派、出國進修或旅行，讓你在途中結識新對象，你們一見如故、互生好感，彷彿此生就是為了遇見彼此，會立刻在異地談起一場火熱的戀情，在你儂我儂分不開的狀態之下，可能就此許下一輩子的諾言，直奔禮堂完成終身大事。

▍第三名、摩羯座

這個夏天，火星為摩羯座帶來香艷刺激的邂逅，身邊如果有好姐妹邀請你參加聚會，千萬不要拒絕，抹上你最火辣的唇彩，穿上能展露你身材優點的戰袍，再噴點誘人的香水，全場矚目的焦點就是你，遇到主動靠近搭話的對象不要害羞，新對象將會立刻對你展開一場天雷勾動地火的追求，只為了日後霸氣地把結婚戒指戴在你手上，向全世界宣示主權。

▍第二名、白羊座

白羊座面對感情總是不積極，但在今年夏天，金星照耀在白羊座的伴侶宮，建議好好把握這段時間出現在身邊的桃花，其中一朵極有可能是你的真命天子，對你百般呵護、捧在手心疼惜，讓你巴不得想以妻子的身份和對方膩在一起。有伴的你，如果真的情到深處，則可以化身女王大膽開口求婚，將有機會順利步入婚姻。

▍第一名、獅子座

這個夏天，木星的光芒照拂獅子座的戀愛宮，單身的獅子女可以多多進行戶外運動，衝浪、攀岩、騎自行車都能嘗試，健康的膚色將會吸引到欣賞你的對象，讓你們在艷陽下譜出一場夏日戀曲。有伴的你，如果感情穩定，也到了論及婚嫁的階段，可以趁著夏天成家立業，更積極一點的話，奉子成婚也是個選擇。

(中時新聞網)