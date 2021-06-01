桃園市長鄭文燦1日主持防疫會議，媒體詢問中央配賦疫苗外，市府是否以其他管道爭取？鄭文燦表示，很多疫苗大廠並沒開放地方政府申購，也希望大家支持中央採購疫苗。當然很多民間團體透過不同管道爭取，「這個出發點絕對是善意的」，我們也要協助。

鄭文燦表示，目前地方政府打的都是中央配賦的疫苗，且疫苗的購買並不是大家想像，可以像藥局的藥一樣購買。目前國際大廠的疫苗非常吃緊，不管是COVAX分配到的疫苗，或者跟疫苗大廠簽訂協議分批交貨，都在努力的希望能提早交貨，希望6、7月就能施打。

他也說，目前他的了解以及國際媒體做了很多報導，很多疫苗大廠並沒有開放地方政府申購疫苗。他說，民間團體包括企業界，努力爭取管道採購疫苗，我們也要積極協助，只要有任何管道可以幫助防疫成功，「這個出發點絕對是善意的，絕對是希望能盡一份心力」。

鄭文燦又說，總統、行政院長蘇貞昌跟中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也做了新一波宣示，希望能按照標準，協助民間團體完成必要程序，使國內疫苗供應充分。只要有機會，都可以盡量努力看看。至於疫苗進來以後，有一定的施打計畫，應該按照施打計畫施打，才不會混淆，造成不必要的混亂。

(中時 )