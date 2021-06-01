大陸首批公募基礎設施REITs（不動產投資信託基金）5月31日推出即大獲追棒，僅半天時間9檔REITs針對公眾額度均已售罄，公眾配售比例有望創出基金發行史上新低，多家機構已發布產品結募公告。

5月31日晚間，富國基金、博時基金、浙商資管、中金基金、華安基金等多家公司發布公告稱，募集期內公眾投資者認購總量已超公眾發售總量，決定將公眾基金份額認購及繳款截止日提前至2021年5月31日，6月1日起不再接受公眾投資者認購申請。

券商中國報導指出，根據各管道處資訊粗略匯總，9檔REITs單日獲公眾認購金額已超340億元人民幣，「中獎」難度僅次於新股申購。

報導稱，5月31日當天，富國首創水務REITs網上認購約為60億元，而該基金公眾投資者初始發售份額上限僅為0.89億元，公眾配售比或低至1.5％；博時招商蛇口產業園REITs公眾投資者共認購超90億，而公眾投資者初始發售上限僅為2億元，即獲公眾超40倍認購，公眾獲配率或在2.28％。

(旺報 )