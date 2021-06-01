全國疫情升溫，民眾除可做好外在防護，增強免疫力由內隔絕病毒更是抗疫關鍵。台北慈濟醫院營養科指出，蛋白質、維生素等皆為與免疫相關的重要營養素，能有效提升免疫力，使其發揮最佳的功能。

優良的免疫力不僅能抵抗病毒與細菌的感染還有助排毒，而提升免疫力除了靠足量睡眠、適度運動、保持心情舒暢等健康的生活習慣；充足的免疫營養更至關重要。台北慈濟醫院營養科列舉4項攝取要點，從日常飲食中補充7大免疫要素，增強免疫系統，鞏固防疫重要基礎。

抗體原料蛋白質：蛋白質為人體必須營養素，研究顯示若蛋白質攝取不足會影響抗體產生，增加感染風險。攝取黃豆、黑豆、毛豆及其製品之優良蛋白質，能維持腸黏膜防禦能力，幫助對抗發炎反應。每餐建議攝取量為一掌心。

吃好油抗發炎：好的脂肪能增強免疫細胞的活性，有助對抗身體的發炎反應。攝取時可選擇單元不飽和脂肪酸較多的油類，如：橄欖油、花生油、芥花油。每餐建議攝取量為一茶匙。

膳食纖維養好菌：膳食纖維為腸道益菌的糧食，能有效強化免疫系統。除蔬菜、水果之外，糙米、燕麥、藜麥…等未經精製的全穀雜糧類也富含膳食纖維，建議每日攝取澱粉中1／3為全穀雜糧類；另外，豆製品及堅果類也富含膳食纖維。每餐建議量皆約為一拳頭，但蔬菜需略多於水果。

維生素降低感染風險：維生素A參與呼吸道及腸道免疫相關黏液層的合成，與免疫細胞的分化成熟相關。富含維生素A食物如：蛋、胡蘿蔔、菠菜、南瓜、地瓜、花椰菜等深綠色或橘黃色蔬菜。

維生素D可幫助調節免疫系統。藉由適當日曬可自行合成，而飲食來源則如：蛋、奶、日曬過的菇菌類及維生素強化食品。維生素Ｃ及維生素Ｅ具有抗發炎及抗氧化能力，能減少自由基的形成，減少細胞組成的損傷。富含維生素Ｃ的水果，如：芭樂、木瓜、奇異果、葡萄柚等；維生素Ｅ則可自植物油、堅果類及全穀類、深綠色蔬菜中攝取。

台北慈濟醫院營養科提醒民眾：「天然食物中的營養素較營養補充劑，更易使人體吸收利用。」建議民眾調整飲食習慣，獲取上述免疫營養，並搭配運動及良好的作息，由內而外全面提升個人免疫力的質與量，抵禦新冠病毒的入侵。

(中時 )