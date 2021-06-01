案8220、案8218足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市昨新增3例確診個案，其中案8220為一名年約70多歲男子，是仁愛區協發大廈管理員，曾至萬華茶藝館消費，5月14日開始有症狀，曾4度前往診所看病，5月29日採檢確診，期間長達17天仍在大廈上班，市府呼籲有足跡重疊的民眾注意自身健康狀況。

基隆市長林右昌表示，案8220曾於5月10日下午1點40至3點半，至萬華新愛茶藝館消費，5月14日開始有症狀，4度前往診所看病，目前了解因身體持續不適，仍返回診，其中3次僅前往拿藥，5月29日老翁開始有呼吸喘症狀，至醫院就醫，5月29日採檢確診。

林右昌說，老翁5月11日至27日早上9點到下午5點皆在仁愛區愛五路34號協發大廈上班，因大廈是綜合性大樓，會有許多民眾進出，目前已匡列其他管理員，提醒民眾若曾和管理員接觸，一定要主動接受篩檢，另外，期間有進出大廈則要提高警覺，注意自己的健康狀況。

此外，另一案8218是一名年約40多歲女性，為一加一男女剪燙美髮院員工，5月10日、12至15日、17至22日、24日、26日都有在美髮院工作，接觸到許多民眾，目前感染源疫調中，林右昌呼籲，與上述2案有接觸民眾務必注意自身健康狀況。

(中時 )