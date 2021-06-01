衛生福利部食品藥物管理署又增1人確診。食藥署稍早證實，此事確診同仁為食藥署內行政人員，業務上沒有與民眾接觸，5月27日下班前便覺得身體發熱，回家後開始出現發燒、乾咳及肌肉痠痛等症狀，同住3名家人也陸續出現相關症狀，至醫院採檢後，弟弟陽性確診，同時也匡列接觸的20名食藥署同仁，進行居家隔離。

食藥署表示，該案為30歲女性，為署內行政人員，平時業務上並無與民眾接觸，5月27日前均無症狀，當日下班前覺得身體發熱，返家後開始出現發燒、乾咳及肌肉痠痛等症狀，5月28日症狀持續，但已無咳嗽，5月29日持續發燒、流鼻水及關節疼痛，5月30日退燒。

該名同仁的3為同住家人，分別為父母及弟弟，陸續出現症狀後，至台北醫學大學附設醫院就診，並進行快篩及PCR檢驗，弟弟篩檢結果為陽性確診，媽媽則為陰性，目前爸爸的篩檢結果尚未出爐。

食藥署說，該名同仁平時自行騎車上下班，未搭乘大眾交通工具，也已安排衛生局相關單位，入住集中檢疫所，同辦公室20位同仁皆已居家隔離或辦公，目前均無症狀。

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(中時新聞網)