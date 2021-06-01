為應對鋼鐵價格不斷上漲，唐山市1日傳出將放寬執行不久的鋼鐵限產政策，將原本限產50％的企業降低為限產30％，對於減排標準也適度放寬。消息一出引起鋼鐵市場震撼。上海螺紋鋼期貨價格早盤也有所下跌。

華爾街見聞報導，唐山市5月31日召開關於鋼鐵企業調整燒結機停限產方案座談會，會議對於唐山市鋼鐵生產企業排放管控要求和比例進行了調整。據稱，唐山市完成超低排放改造監測評估公示的鋼鐵企業，減免一定比例減排任務。適當放寬煉鐵環節的管控，原執行50％日常減排比例的5家鋼鐵企業，建議減排比例調整為30％；另外還有15家鋼企減排比例下調為20％。

另，通過超低排放鋼鐵企業，高爐日常減排比例再降低5％；正處於建設期的市域沿海搬遷企業，高爐目常減排比例再降低5％。煉鋼環節不再列入減排管控。

中鋼期貨黑色系分析師趙毅分析，鋼鐵市場在供需兩旺的狀態下，推動鋼材價格走高。此時適當放鬆煉鐵環節管控，可起到以下效果：一是供需結構再平衡，對此前國務院常委會提到的應對大宗商品價格過快上漲起到增加有效供給目的，利於穩定價格。

二是5月份以來多部門提到密切關注大宗商品價格走勢，其目的是既不希望價格暴漲，也不支持價格暴跌，希望保持經濟平穩運行。而適時調控則向市場傳遞了積極信號。在此情況下，價格可望重新回歸到產業基本面，由供需關係維繫。

(工商 )