大陸官方最新宣布，將進一步優化生育政策，實施一對夫妻可生育三個子女政策及相關配套措施，受此利多消息激勵，以銷售嬰孩用品為主的麗嬰房（2911）及淘帝-KY（2929）二檔「三胎概念股」，今（1）日開盤跳空大漲，直接飆上漲停，分別找8.43元及16.1元。

近來百貨股受到疫情衝擊，營運表現不振，麗嬰房今年第一季每股虧損0.37元，淘帝-KY每股也虧損0.58元。

由於5月中旬之後，台灣疫情爆發，更造成麗嬰房營運大幅下滑，5月17日股價一度下探6.64元，近日隨著政策紓困4.0出台，帶動股價緩步上揚，今日一早開盤麗嬰房股價直接以漲停8.43元開出，並強勢鎖死，至早盤近11點時，成交量只有575張，仍有逾6,600多張漲停買單排隊高掛，以市價掛買進則有8,100多張。

淘帝-KY一早則以15.85元開盤，沒多久也攻上漲停16.1元，成交量則放大至4,000多張，較前一日僅有1,277張爆增2倍多，有近400張漲停價買單排隊，另也有逾4,000張市價等著買。

(工商 )