梅雨鋒面近日發威，雖然旱象依舊持續，不過部分水庫集水區多少都獲得挹注，各地傳來的強降雨頓時成了「好消息」！中央氣象局表示，今晚鋒面將逐漸北移到台灣北方海面，午後仍有熱對流激發的強對流降雨出現機率，明(2)一直到周五(4)大部分地區為多雲到晴，周六(5)下一道鋒面將南下影響台灣，「彩雲」颱風預計近日將逐漸減弱，對台影響不大。

氣象局簡任技正伍婉華表示，過去兩天梅雨鋒面帶給台灣各地強降雨，除了花東地區，各地雨量都很強，也因為這樣的及時雨，昨(31)日經濟部暫緩新竹地區的分區供水，以及中部延長停水等措施，從5月30日到31日，最大降雨出現在新竹、苗栗、台中、彰化、南投、嘉義等地區，其中最大累積雨量為苗栗縣的426毫米、南投縣385毫米，以及台中市376.5毫米，這樣的降雨雖然稍微舒緩部分旱象，但這樣的強降雨還需要再來幾波才能有效舒緩旱象。

伍婉華指出，預估今晚鋒面將逐漸北移到台灣北方海面，午後仍有熱對流激發的強對流降雨出現機率，澎湖、金門、馬祖、西半部及東北部仍然有短暫雷雨或短延時強降雨，下午氣象局會視強對流雲系發展發布大雷雨即時訊息來提醒。

今天白天溫度部分，東北部、西半部約30到31度，花東約29度，不下雨時會感覺較悶熱，明日一直到周五大部分地區為多雲到晴，天氣較為炎熱，不過午後全台山區與東北部地區都有午後陣雨機率，提醒大家留意。

伍婉華表示，預估周六下一道鋒面將南下影響台灣，周六到下周一(7)都會在台灣上空徘徊，對流雲系也會給各地帶來降雨，西半部、東北部屆時會有陣雨或雷雨發生機率，不過目前仍要依鋒面位置、西南風水氣、旺盛雲系發展情況等判定雨勢強度與地區，目前仍待觀察。

至於第3號輕度颱風「彩雲」目前位於鵝鑾鼻南南東方1500公里海面上持續向西北移動，移動路徑將貼近菲律賓東方陸地，預計抵達菲律賓東北方海面或台灣東南方海面時已經減弱為低氣壓，對台灣影響十分小。

(中時 )