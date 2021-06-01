【旅奇傳媒/編輯部報導】一直以來，加拿大以其壯闊秀麗的自然景觀、熱情淳樸的人文深受全球遊客青睞。日前，紐約時報公佈「2021年全球最值得去的52個地方」。其中，加拿大亞伯達省（Alberta）以令人驚嘆的自然之境榮登榜單；而在美國有線電視新聞網（CNN）評選的「2021年21個最佳旅行地」榜單中，加拿大也名列其中。

如果說，大自然賦予了加拿大無可比擬的山水風光，那麼加拿大也視這份饋贈為無價珍寶，尊重敬畏自然法則與規律，甚至在加拿大的都市裡，也處處可見自然的身影，既有欣欣向榮的城中花園，也有融入「自然理念」的非凡建築，不僅在外觀上盡顯藝術之美，在整體設計上也秉承可持續發展理念。

從以樹木為靈感而設計的摩天大樓，到世界上第一個獲得LEED（Leadership in Energy and Environmental Design 能源與環境設計先鋒）鉑金級雙重認證的會議中心——溫哥華會議中心（Vancouver Convention Centre），加拿大的建築處處體現了設計師力求人與自然交融的細膩匠心。

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(中時新聞網)