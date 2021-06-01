【旅奇傳媒/編輯部整理】過了立夏，在節氣上意味著夏季已經來臨，身處台灣已覺得夏日暑意日增。對於地處熱帶雨林氣候的友邦－帛琉，這時節陽光普照偶帶有陣雨，全年平均溫度約28.9℃左右，是一個很舒適與玩水的旅遊環境。雖然暫時受疫情升高影響，暫緩兩地的旅遊往來。不過我們可以先來做功課，一起認識當地的美食好風味。

傳統新鮮美味│芋頭

多吃天然當季食材、少吃加工產品，除了更健康也是一種愛地球的環保哲學喔！芋頭富含膳食纖維，吃得飽又有助腸胃蠕動，最適合當季食用；由芋頭及木薯糕做的bilum，入口軟糯微甜、外觀就像個小粽子，是帛琉很受觀光客喜愛的傳統美味之一。而帛琉美味的芋頭也是台灣之光喔：多是由【臺灣駐帛琉技術團】協助輔導栽種及協助烹調推廣！

記憶中的好味道│帛琉甜點 Abrabang

Abrabang 是在地人最喜愛的甜點之一，其實就是你我熟知的「紅豆麵包」。常常一出爐就賣完，是在地人才知道好滋味！一口咬下滿滿的紅豆餡伴隨著麵香，入口的不只是甜蜜的滋味，還有帛琉當地人記憶中的好味道。

熱帶地區的天然染色劑│胭脂果

現代人吃美食不但要求入口味美，繽紛亮眼的外觀更能吸引饕客的目光！帛琉盛產的胭脂果，殷紅可人的色澤，嗜酸的人一定會喜歡這味道。將胭脂樹的種子搓揉會有紅色的汁液，可以充當口紅、腮紅塗抹，因而得名；也是天然的食用染色劑。帛琉大飯店自製手工餅乾，別具巧思的加入色彩鮮紅的胭脂果，一片片健康好味道也是飯店的伴手禮！

多元旅遊體驗│帛琉風味餐

初訪帛琉，你會發現風格各具的異國餐廳比比皆是，卻少見帛琉傳統料理餐廳！原來帛琉人不習慣把自家吃的食物拿出來當作商品販售。近年起帛琉觀光局Palau Visitors Authority為讓外國旅人更能在旅程中體驗多元的帛琉，以帛琉歷史地標「男人會館」（Mondern Bai）為起點，規劃一站式的島嶼導覽計畫，旅人可以參加半日或一日行程，由當地觀光局導覽人員帶著你一起走訪帛琉文化、歷史、傳統表演，並一嚐帛琉風味餐，大啖正統帛琉菜色。

在這兒也吃的到│韓式家常菜

隨著韓劇風行，台灣人對韓式料理的接受度越來越高！在帛琉，你可以吃到美味的人蔘雞湯、海鮮豆腐鍋、石鍋拌飯、韓式炸雞、海鮮煎餅和冷麵…等。近在Palau Visitors Authority對面的【King Palace】兼具韓式道地風味與創新作法， 酥脆的炸雞更是帛琉當地人推薦的美味必點！

日本老闆掌廚│Jyu Jyu Restaurant 日式居酒屋

在帛琉，你可以盡情品嘗不同風味的異國料理！最受台灣人喜愛的日本料理，在這兒也有很多選擇！同樣位在Palau Visitors Authority對面的【Jyu Jyu Restaurant】，日本老闆K C Ozaki移居到帛琉，因為想念家鄉味，打造了溫馨小巧的日本居酒屋。將帛琉當地生鮮漁獲，由老闆親自掌廚料理出道道美味日式家常菜，連日本摔角名人豬木到訪帛琉時，都曾經來訪呢！旅程中，在Jyu Jyu Restaurant 喝著當地啤酒品嘗日式料理，和旅伴分享最是愜意，餐廳也提供外帶服務，讓遊客也能將美味輕鬆帶走！

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(中時新聞網)