2011年以前通過警察三等特考的員警，若無警大學歷只能當「警員」，司法院釋字第760號解釋宣告違憲後，羅員等39名警員認為，他們已取得巡官資格，警政署未予以派任，卻保障警大生優先派任，因此提行政訴訟救濟。台北高等行政法院認為，警政署為維持警力精壯，做法並不違憲，39人無請求權，遂判他們敗訴，可上訴。

39人1988年至1993年間分別通過乙等警察特考，為現職警察人員，並參加警大警佐班第4類，獲頒結業證書，2020年3月12日申請分派巡官或相當於第九序列職務，但警政署以缺額不足為由通知無法立刻派任，須依序候缺派補，39人不服，循序提起行政訴訟。

北高行認為，《公務人員考試法》未規定考試及訓練及格者，就一定要分發任用何職稱的職務，而依《警察人員人事條例》規定，就算通過高等考試或警察特考，至多僅取得任用「資格」，若無相當官階職務可任官時，得先以低一官階任官。

羅員等人雖主張，警政署保留缺額給警大學士班4年制學生，做法不符釋字第760號解釋意旨，違反平等原則，但北高行指出，警政署是為維持警力精壯，避免人力斷層及多元取才，理由正當，難認有差別待遇，遂認定羅員等人無請求權，判他們敗訴。

(中時 )