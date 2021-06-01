新北市永和區公所今（1日）擴大熱區範圍，加強執行市場強化機制，落實人流管控，呼籲民眾一次買足。（永和區公所提供）

新北市永和區公所今（1日）擴大熱區範圍，加強執行市場強化機制，落實人流管控，呼籲民眾一次買足。（永和區公所提供）

新北市永和區公所今（1日）擴大熱區範圍，加強執行市場強化機制，落實人流管控，呼籲民眾一次買足。（永和區公所提供）

新冠肺炎疫情升溫，新北市永和區5月26日起於得和市民活動中心成立第2區熱區防疫中心，5月29日起於仁愛公園活動中心成立第4區熱區防疫中心。今（1日）擴大熱區範圍，加強執行市場強化機制，落實人流管控，呼籲民眾一次買足，減少出門次數，買好就走不要逗留，避免造成防疫破口。

永和區公所表示，熱區擴大後範圍為第一區之網溪、豫溪、光明、光復、中興、永興；第二區之秀林、福和、民族、民治、永元、得和；第三區之水源、永樂、潭墘；及第四區之河堤、新廍、頂溪、上溪、仁愛、中溪等，共計21里約7萬3500位市民受關懷與規範。

永和區長陳怡君擔任地方指揮官，帶領公所、警察、清潔隊以及熱區里長，以走動式宣導稽查、熱區大噴消及高頻率巡邏來強化防疫宣導。

永和清潔隊動員人力120人、車載式消毒車3台、背負式消毒機4台進行熱區大消毒。另永和分局共出動轄內2個派出所人力，於每日早上8時至晚間8時，1日動員12班次，每班次2人，分2條路線，共計動員24人次，進行高頻率巡邏，嚴格落實防疫。

此外，里長率領鄰長及守望相助隊進行走動式社區關懷宣導，宣導事項包括民眾非必要減少外出、保持社交距離、外出全程戴口罩、外出返家後立即更衣洗手及身體不適儘速就醫等。

陳怡君除感謝各單位夥伴全力配合與支援，並再次呼籲民眾若前往傳統市場，務必注意保持安全社交距離，落實侯市長政策「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」。非必要儘量別出門，保持低度活動，減少接觸的機會，才能有效防止疫情擴散。

因持續出現本土新冠肺炎群聚事件及感染源不明的確診病例，許多民眾1日在新北市立聯合醫院設置的篩檢站外等待快篩。（張鎧乙攝）

因持續出現本土新冠肺炎群聚事件及感染源不明的確診病例，許多民眾1日在新北市立聯合醫院設置的篩檢站外等待快篩，醫護人員忙著解說採檢流程。（張鎧乙攝）

(中時 )