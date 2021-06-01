史上最美電聯車上路2個月就故障 台鐵釐清原因中 11:312021/06/01 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 史上最美電聯車上路2個月就故障。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 號稱「史上最美區間車」的台鐵EMU900型通勤電聯車，在今年4月1日才剛首航，未料才過2個月，6月1日上午1022次區間快車傳出疑似機械故障，在新竹與埔心車站之間停駛，台鐵局證實確有此事，已經緊急聯繫東芝廠商人員前往處理中，故障原因目前仍在調查當中，可能是動力控制單元無法設定的跳線問題，但實際原因仍有待調查釐清。 護理女神火辣床照流出 狠壓E級雙球籲防疫2萬人狂推 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 (中時 ) #史上最美 #EMU900 #台鐵 #電聯車 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 上班日好緊張 北捷台鐵運量驟降 04:102021/05/18 焦點要聞 大博會持續線上關注 史上歷劫最多的高三生 11:412021/05/18 新消息 台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉 04:102021/05/18 焦點要聞 離奇 休旅車失控插進高雄民宅鐵門 只剩車尾在外 09:582021/05/18 社會 男房間內亂丟煙蒂起火嗆死隔壁鄰 2原因緩起訴 12:542021/05/18 社會 《經濟》台電調度應變能力不足 蘇貞昌令1周提改善方案 07:452021/05/18 財經 一週停電2次 蘇貞昌：難接受命台電提改善方案 03:492021/05/18 政治 人民幣存款餘額 5個月新低 04:102021/05/18 金融．稅務 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 生活熱門新聞 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 「非藥商也能買疫苗」前衛署官員打臉陳時中 18年前就修法了 - 生活 好牌打壞掀「逆時中」浪潮！4大縣市長槍口射中央 網路聲量創新高 - 生活 就在萬華旁邊 病毒到中華路就過不去 網驚：中正區有防護罩？ - 生活 梅雨灌水庫1893萬噸水 全台最大贏家是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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