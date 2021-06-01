號稱「史上最美區間車」的台鐵EMU900型通勤電聯車，在今年4月1日才剛首航，未料才過2個月，6月1日上午1022次區間快車傳出疑似機械故障，在新竹與埔心車站之間停駛，台鐵局證實確有此事，已經緊急聯繫東芝廠商人員前往處理中，故障原因目前仍在調查當中，可能是動力控制單元無法設定的跳線問題，但實際原因仍有待調查釐清。

(中時 )