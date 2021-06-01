鴻海(2317)與泰國國家石油（PTT）簽署合作備忘錄（MOU），建立生產電動車及提供關鍵零部件為主的開放平台。美系外資出具最新報告，認為有助鴻海進入泰國及東協電動車市場，維持「優於大盤」評等、目標價168元不變。

鴻海股價3月底觸及134.5元的近10年7個月高點後拉回，5月12日下探96.5元的4個月低點，1個半月修正幅度達28％，近日止跌穩步回升。今日開高上漲1.32％至115元，早盤持穩盤上。三大法人昨日買超達1萬273張。

泰國每年生產逾200萬輛汽車、當中逾半出口至全球。為致力推動電動車產業、吸引更多投資，泰國政府制定「30/30」電動車計畫，目標至2030年每年生產汽車中必須有30％達到零排放標準，估計總量可達到72.5萬輛。

雙方此次合作結合PTT在能源產業的專門知識、技術、實績、相關合作夥伴及網路，及鴻海在智慧製造領域的產品開發能力與速度，提供軟硬整合方案的創新造車服務，快速縮短產品開發生產周期及推出市場速度。

鴻海指出，新平台將建構生態系，結合電動車產業鏈中的最新技術，包括車用零部件製造、電池產品和充電基礎設施，將系統建立在鴻海倡議成立的MIH聯盟基礎上，以開放方式讓開發人員和製造商能擁有完整的軟硬體平台。

美系外資出具最新報告認為，鴻海此次攜手PTT合作，將有助鴻海打入泰國電動車市場、後續進入其他東協國家的契機，為轉型發展電動車製造業務的另一里程碑，看好鴻海達成2025年電動車生產達110萬輛目標。

美系外資指出，泰國「30/30」電動車計畫目標至2023年電動車普及率達30％，此計畫帶動的電動車出貨潛力，將推動鴻海及合資公司的電動車生產規模，故維持「優於大盤」評等、目標價168元不變。

(時報資訊)