受到投資人普遍樂觀看待，石油消費大國美國夏季駕車出遊高峰的開始，燃料需求將在未來幾個月內有所成長，加上石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，本周會議召開在即，市場亦持續關注其發表的產量政策；周二(6/1)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲1.29美元，報每桶67.61美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.85美元，報每桶70.17美元。(商品行情網)

(時報資訊)