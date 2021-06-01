《國際油價》倫敦原油亞洲電子盤漲破70美元 11:262021/06/01 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到投資人普遍樂觀看待，石油消費大國美國夏季駕車出遊高峰的開始，燃料需求將在未來幾個月內有所成長，加上石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，本周會議召開在即，市場亦持續關注其發表的產量政策；周二(6/1)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲1.29美元，報每桶67.61美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.85美元，報每桶70.17美元。(商品行情網) 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 (時報資訊) #倫敦 #美國 #報每桶 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ 09:442021/05/18 財經 《電子通路》聯強處分Concentrix持股6.8％ 獲利7.27億元 12:172021/05/18 財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 大馬奧運國手家中倒地猝逝 剛打完輝瑞疫苗 12:472021/05/18 體育 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ 11:092021/05/18 財經 財經熱門新聞 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 高端吞第2根跌停 9000張等著賣 專家說話了 - 要聞 科技業自救！竹科公會申請採購疫苗 需求至少50萬劑 - 財經 - 中央社 花旗開第一槍 雙北5家分行只開到下午1點半 - 財經 疫苗大戰被藍營扣帽子 謝金河痛批：背後都是政治 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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