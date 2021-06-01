受惠於電子業、製造業復甦，自動化需求旺盛，自動化關鍵零組件訂單能見度都達到第4季上旬，上銀(2049)、直得(1597)及全球傳動(4540)今天走勢強勁，直得盤中攻漲近9%，全球傳動漲幅也超過4％，昨天日本子公司新廠動工的上銀，漲幅約2.3％。

雖然各項成本如原材料、匯率等因素對業者不利，但工具機上游傳動元件廠商的訂單都已經來到9月、10月，需求熱度高將使得業者可轉嫁其成本，價格還有再調漲的機會，目前第2季逐步反映第1季的漲價效應，法人推估第2季營收、獲利都有望優於第1季，因成本因素，接下來陸續有漲價動作。

目前觀察，歐洲製造業活動大幅升溫，上銀、直得客戶需求轉強，上銀的歐洲訂單約占整體營收20～25％逐漸回到2018年的高峰水準，上銀有意調漲大型線性滑軌與滾珠螺桿的報價，產品組合改善將帶動營利率逐步向上。

直得則受惠於半導體設備強勁需求，在手微型線軌訂單長達半年，美國接單成長性也優於歐洲，因歐美銷售毛利率較佳，隨歐美訂單恢復成長，毛利率持續回升可期。

全球傳動接單狀況依舊熱絡，現在的訂單已經接到10月，今年的接單正向看待。目前生產線上依舊維持正常作業，為防疫作業員分流、減少接觸機會，以現在人力與機台狀況來看，法人估計月營收約在2.5億元至2.8億元。增添設備與增補人力的計畫依舊按計畫進行中，規畫第3季以後月產能可達2.8～3億元。

(時報資訊)