Whitely滲透率持續提升，為嘉澤(3533)第3季及下半年營運帶來支撐，儘管目前電子供應鏈缺料問題未趨緩，且下半年終端變數不少，但嘉澤預期，第3季及第4季營運可望維持平穩，在營運前景看好下，嘉澤今天盤中觸及600元關口，創下掛牌新高。

今年上半年NB及PC因遠距生活需求不墜，且伺服器Whitely平台自第2季開始出貨放量，為嘉澤第2季營運挹注成長動能，不過缺料問題困擾著電子供應鏈，尤其是8吋晶圓，不僅缺的情況沒有趨緩，反而稍微擴大，加上原物料價格飆漲，成為影響廠商出貨的變數。

嘉澤前4月合併營收為64.81億元，年增33.47%，儘管PC深受缺料之苦，但因第2季工作天數多於第1季，嘉澤第2季營收可望較第1季季增5%。

展望下半年，就終端來看，隨著歐美施打疫苗加速開始陸續解封，之前各廠商為未來預做布局重複下單所累積的終端庫存，以及解封後歐美市場需求如何有待觀察，嘉澤預期，下半年NB需求可望維持平穩，所幸Whitely平台滲透率逐季提升，有機會成為下半年營運的動能。

蘋果近期公布2020年度前200大全球供應鏈名單，嘉澤首次進入，顯示公司在蘋果供應鏈重要性逐漸提升，今天嘉澤盤中股價走高，順利站上600元關卡。

(時報資訊)