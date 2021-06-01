咖啡業者發起「活力咖啡」認購活動，以半價來提供精品咖啡，代送給第一線的單位。豐邑機構率先響應支持，認購500杯精品咖啡，慰勞第一線辛苦的抗疫英雄，也拋磚引玉邀請更多人分送溫暖。（82mm Cafe提供／馮惠宜台中傳真）

咖啡業者發起「活力咖啡」認購活動，以半價來提供精品咖啡，代送給第一線的單位。豐邑機構率先響應支持，認購500杯精品咖啡，慰勞第一線辛苦的抗疫英雄，也拋磚引玉邀請更多人分送溫暖。（82mm Cafe提供／馮惠宜台中傳真）

國內疫情嚴峻，因應三級警戒，餐飲業禁現場飲食加上民眾宅在家，百業蕭條，台中一家咖啡業者推出「抗疫共存計畫」，邀企業提供第一線防疫英雄咖啡，只要響應就享半價優惠，短短三天已有6家咖啡業者加入，「豐邑機構」更一口氣訂下500杯咖啡要提供給防疫有關人員。

發起這項計畫的82mm Cafe張店長表示，停水停電加上三級防疫警戒，讓店家已幾乎無法開店做生意，但選擇暫停營業店家和員工生計都會成問題，日前該店因提供100杯精品咖啡給第一線醫療人員，受到啟發，因而推出這項「抗疫共存計畫」。

張店長希望用半價提供給消費者，再轉送「活力咖啡」給醫療、消防、警察、環保、市府或媒體等第一線防疫人員，除了支持自己喜愛的店家繼續營業外，也讓一線防疫人員感受到大家的窩心，。

82mm Cafe推出後短短三天已經有客人響應超過1000杯的精品咖啡，其中又以知名建商「豐邑機構」最為熱衷，一口氣訂下500杯咖啡要提供給防疫有關人員，相當感動，而這兩天也陸續有另外6家店家：北區Lightbeam Espresso Bar、飲周公以及玖安飛飛 Coffee ，西區Cuppa VV Cafe、At Three Cafe，以及西屯區Frini Cafe加入響應活動。

目前已經贈送的單位，包括中國附醫急診、中國醫大兒童醫院、衛福部台中醫院、澄清醫院平等院區、第二分局、永興、大誠派出所、黎明、西屯、中區、中港消防分隊、北區衛生所、媒體等單位，許多受贈單位拿到這「活力咖啡」，既驚喜又感動，受到很大的鼓勵和支持。

令人感動的是，收到咖啡的平等澄清醫護人員得知這計畫，馬上從受贈者變成響應者，也認購咖啡要贈送給環保單位，因為她們認為環保人員一樣辛苦。

(中時 )