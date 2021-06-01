網友分享，朋友日前突然收到社交距離App通知「曾與確診者接觸」。（圖／翻攝自報系知識家）

台灣社交距離App真的有用？一名網友PO出朋友收到的訊息通知，指出他與確診者資料比對有接觸，通報給1922後，對方請他留意身體狀況，但不需要居家隔離，引起網友討論，不少人驚呼，原來這個App真的有用，另也建議原PO朋友可以自主隔離。

一名女網友昨在臉書社團《爆系知識家》發文表示，朋友5/30發現自己收到台灣社交距離App的通知，從截圖中可見，訊息中寫道「與確診者資料比對有接觸，請向當地衛生局或1922疫情專線回報，並注意個人身體狀況，若有不適務必盡速就醫。」

女網友指出，朋友看到訊息後，立刻打電話通知1922，並詢問是否需要居家隔離，但對方卻說，如果沒有明顯症狀的話，不需要擔心，但朋友仍舊很擔心，並好奇收到這樣的通知需要通報當地政府的衛生局嗎？

貼文引起網友討論，「文字敘述這麼明確，你還問？趕緊去打電話，把自己關起來與世隔絕先」、「原PO朋友可以自主隔離」、「當然要通報給衛生局」。另有一名網友表示，收到通知後，可先通報給1922，對方會簡單詢問下資料和出入地點，然後還是可常外出工作，只是不可以搭大眾運輸工具，且任何時候都不能脫口罩。

不過，先前傳出「台灣社交距離App」確診者上傳數量低，因此讓許多民眾懷疑App的功能性，甚至還興起卸載的念頭，對此，台灣社交距離app負責人詹仲昕日前發文說，「請各位不要輕易刪除App，已經將開始大量上傳，以避免無法接收通知。」

如今網友PO出訊息通知，也讓不少人看了直呼，「一度懷疑這App有沒有作用，看來真的有用」、「原來這App有作用，一直以為沒用，差點刪除」、「原來這玩意是真的有用，我還以為是佛系App，拿來看，不是拿來用的」。

(中時新聞網)