中華經濟研究院指出，疫情急速升溫，沒有任何產業可以躲掉正面迎擊，今（1）日公布的5月經季節調整後之臺灣製造業採購經理人指數PMI，指數由創編以來最快擴張速度（68.7）回跌2.7個百分點至66.0，所幸受影響情況比非製造業較輕，仍能維持連續7個月維持在60以上的擴張速度。

新冠病毒四處感染，內需市場第一線受疫情影響的住宿餐飲業、零售業新增訂單急凍，商業活動、新增訂單「完全歸零」；病毒也根本不長眼睛，以出口為重的製造業，仍無法避免受到衝擊，而且還有更令業者憂心的缺水、缺電，緊纏著疫情，讓廠商食難安、夜難寢！

中華經濟研究院長張傳章表示，業者回報疫情爆發以來，分流上班多是非產線人員，生產線人員必須現場作業，一直很擔心若是疫情擴大，基於隔離被迫停工或分組上班，一定會影響到已經緊繃的產出；另一方面，疫情爆發以來的缺水、缺電更形嚴重，二次停電和分區供電等新作法，都讓製造業十分擔心無法如期交貨。

從5月台灣PMI當中的「未來六個月展望指數」，5月指數大跌12.0個百分點至67.0，一改過去連續4個月維持在70.0以上的擴張速度，凸顯製造業廠商展望景氣已從樂觀轉為保守。

中經院指出，5月台灣PMI六大產業全數回報 PMI 擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業(69.7)、食品暨紡織產業(69.2)、電力暨機械設備產業(68.9)、交通工具產業(65.5)、基礎原物料產業(60.7)與化學暨生技醫療產業(57.1)

至於5月台灣PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張，惟擴張腳步皆趨緩，且供應商交貨時間指數已連續5個月維持在70.0，反映廠商製程上的緊繃。

張傳章認為，交貨時間延長，源自大宗商品原物料價格持續上漲，5月PMI項下的「原物料價格指數」為90.4，已連續第3個月維持在90.0以上的上升，正是反映此項的緊張。

(工商 )