新北市長侯友宜今視察基層警、消施打疫苗狀況。（王揚傑攝）

綠營人士批評新北市疫苗施打速度慢，新北市長侯友宜昨天在防疫應變會議後線上記者會表示，第一線的醫護同仁為了工作，只能抽空去接種。副市長劉和然也說，第二批第1階段1.8萬劑今天（5／31）都會打完。侯友宜今（1）日說，我們必須考量醫護須利用空檔時間施打，另1.8萬劑均已打完。

侯友宜表示，因為醫護同仁在第一線工作的同時，經常為了照顧別人，而忘了自己，精神令人可佩，所以在施打上，我們必須要考量，在他空檔的時間，讓他能夠來施打，所以我們醫護同仁真的很認真，1.8萬劑也全部施打完畢。

此外，昨天市府在板橋設置首座大型接種疫苗站，疫苗未進來前先作為篩檢站。侯友宜表示，板橋是新北疫區的重中之重，從一開始就不斷地設快篩站，希望能把陽性確診個案找出來，所以又增加更大型的快篩站，也就是希望在熱區裡面快速的找到更多的確診者，現在板橋熱區的快篩站，未來只要疫苗一進來，就會改成疫苗的接種站，這些經費完全不會浪費，在熱區轉換空間，一個站兩個用法，讓使用效率能夠大幅提升。

(中時 )