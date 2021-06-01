本土新冠肺炎疫情嚴峻，外界將矛頭指向機組員「3＋11」隔離政策，民眾黨、國民黨立法院黨團於日前朝野協商時，要求衛福部說明該決策過程及公開會議紀錄，衛福部昨函文答覆，坦言未做成會議記錄。對此，民眾黨團副總召高虹安痛批，這麼重大的防疫政策放寬，竟然可以沒有會議記錄，各位相信嗎？到底是要保護誰、掩蓋什麼事實，請衛福部與指揮中心嚴肅面對、出來坦誠說清楚

高虹安指出，指揮中心拍板「3＋11」放寬機組員防疫規定至今，經過華航、諾富特管理問題爆發本土群聚感染，演變成近月來的社區疫情爆發，社會各界都急欲了解當時拍板決策的過程與責任歸屬，上周五指揮中心指揮官陳時中於立法院答詢也承諾，會於周一送交會議紀錄至立法院，昨天收到疾管署回覆卻說「未做成會議紀錄」，難道衛福部變成官官相護的衛福布嗎？

根據衛福部昨送至立院的「黨團協商承諾事項答覆說明」指出，國籍航空公司機組員之防疫健康管控措施已多次滾動修訂，旨揭檢疫規定調整，係經本中心內部跨組（疫情監測組、邊境檢疫組、社區 防疫組、醫療應變組）及專家等討論，自本年4月15日起調回2020年檢疫管理模式及增加核酸檢測，未作成會議紀錄」。

該報告稱，綜合考量原因為，外站零接觸管理，且機上全程防護，同時機組員透過各種管道多次表達已遵守各項專案防疫規範，但長期處在「檢疫、執勤、檢疫」的狀況，身心俱疲，已嚴重影響其身心狀況及飛航安全。

高虹安質疑，上周五陳時中在立法院答詢時表示，「當時是陳宗彥副指揮官主持會議」，同時允諾週一提交該會議的會議紀錄至立法院，結果陳時中隔天記者會改口，稱回去查了以後，該會議陳宗彥未出席，決策由他負責；而在野黨團追查多日的會議紀錄，疾管署昨回函表示「未作成會議紀錄，並於記者會對外宣布。」

高虹安痛批，如果沒有會議記錄，怎麼一開始不說，現在一句會議記錄從不存在這個時空，難道就有辦法蒙混過關嗎？

高虹安說，沒有會議紀錄、不知道與會人員、不知道決策過程，指揮中心的防疫管控與決策流程是如此荒腔走板嗎？難怪記者會上確診、死亡數字誤報，出錯越來越多？放寬防疫規定的責任歸屬，全民都關心，政府不應逃避。請衛福部與指揮中心嚴肅面對、出來坦誠說清楚。

(中時 )