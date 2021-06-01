縣府祕書長陳朝金強調，縣府期待這項依據立院決議，「有所本」的措施，在中央全面快篩未到位之前，可以發揮「補破網」的防堵作用，也保障金門有限的醫療量能用於其它防疫工作。（縣府觀光處提供）

縣府今早緊急公告，自6月1日起入境旅客均須在機場快篩採檢，拒絕強制快篩者依傳染病防治法相關規定，罰款新台幣3000元至1萬5000元。（縣府觀光處提供）

中央疫情指揮中心公告的區分篩檢辦法，與離島3縣期待的「全面快篩」有很大的落差。（縣府觀光處提供）

金門機場入境的軍、民旅客排隊等候快篩。（縣府觀光處提供）

金門縣府今天上午公告，自6月1日起入境旅客均須在機場接受快篩採檢，拒絕強制快篩者依傳染病防治法罰款新台幣3000元至1萬5000元。縣府強調，此舉在將病毒和潛在的病患阻絕於島外，確保金門鄉親的健康安全。

縣府祕書長陳朝金說明，立院昨天上午審查紓困條例附帶決議通過7天內在台灣端入境離島的5座機場設立快篩站，入境離島旅客均須接受全面篩檢。但中央疫情指揮中心當天下午公告的辦法，卻區分成有症狀者須採檢，無症狀者直接登機2種，與立院版的決議和離島3縣的期待有很大的落差。

縣府今早緊急公告，自6月1日起入境旅客均須在機場快篩採檢，拒絕強制快篩者依傳染病防治法相關規定，罰款新台幣3000元至1萬5000元。

縣府表示，縣府於5月26日在尚義機場設立的快篩站，入境旅客自願篩檢率已從首日的約4成提高到昨天的7成，顯示鄉親的防疫共識與日俱增。至於推出強制快篩，拒絕就開罰的措施，只是一種手段，並非目的，期待鄉親能共體時艱，攜手打贏這場防疫大作戰。

縣府強調，期待這項依據立院決議，「有所本」的措施，在中央全面快篩未到位之前，可以發揮「補破網」的防堵作用，也保障金門有限的醫療量能用於其它防疫工作。

陳朝金也說明，由於目前本島的狀況相對單純、安全，只要能做到將病毒阻絕於境外，並未比照台灣傳統市場的單、雙日分流作法，但仍要提醒鄉親盡量避免進入市場，並做到一次購足生活必需品，以減少人流移動和感染機率。

(中時 )