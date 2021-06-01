一名人夫婚後搞出婚外情，但小三想扶正未果，竟反過來向正在懷第二胎的正宮無情情緒轟炸，接連傳送與人夫性行為的照片給正宮，但卻未獲得正宮取信，小三更變本加厲嗆，「沒差，剛打完砲，你信他隨你」，害得正宮被氣到流產，並向法院提告求償。台北地院日前審結，判人夫與小三須連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張，她與丈夫於2015年間結婚，婚後育有一名未成年子女，然，2020年6月在她懷第二胎時，突然收到不認識的臉書帳號向她嗆聲，「叫他不要只會來找我打砲始亂終棄，啊 對了，他才剛來找我打完砲欸，這種男人你要喔」，並於同年7月再次傳送其驗孕棒的照片，致正宮的胎兒不幸流產。

正宮控訴，在她流產之後，該臉書帳號仍持續傳送激怒她的訊息，透過其傳送的訊息足以印證她的丈夫與該帳號女子通姦；正宮不滿精神長期受折磨，更因此染上憂鬱與焦慮情緒，遂向兩人分別提告求償各200萬元。

法院審理期間，人夫與小三均未到場辯論，也未提出任何書狀聲明或陳述。法官透過正宮所提出的戶籍謄本、臉書對話紀錄以及LINE對話紀錄等，依對話紀錄中的「沒差 剛打完砲 你信他隨你」、「剛剛才來我家打完砲 你要信他我就能去驗傷看體內是不是有他的精液」，並有驗孕棒照片、裸體照片、多張一男一女合照照片及胎兒超音波照片等，認定人夫與小三有通姦事實，而正宮要求賠償實屬有據。台北地院最終判人夫與小三須連帶賠償30萬元，可上訴。

(中時新聞網)