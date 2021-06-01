台中市長盧秀燕1日宣導「家庭防疫新生活運動」，在家戴口罩，與家人保持社交距離，吃飯時盡量不共餐。（盧金足攝）

台中市在這波新冠肺炎疫情，經疫調追蹤發現，有6成以上確診者因家庭群聚感染，市長盧秀燕1日在市政會議提醒實施「家庭防疫新生活運動」，在家戴口罩，與家人保持社交距離

，吃飯時盡量不共餐，分時間吃飯，採用公筷母匙 ，進行家庭消毒。

盧秀燕表示，台中市在追蹤確診者足跡時發現，家庭群聚感染占台中確診63％之多，宣導「家庭防疫新生活運動」，在家也要保持社交距離，在室內也要戴上口罩，不要共食，最好分時間吃飯，拿了菜之後分開在不同地方吃，避免口沬傳染，此外也要用公筷母匙，減少傳染。

她表示，製作消毒水很簡單，多消毒家中的桌椅、廚房或家裡公共區域，房間也要盡量消毒，現在防疫造成市民生活很多不方便很多影響，「拜託市民朋友盡量來配合」。

針對市場採購分流運動，周1市場休市，今日周2營業，盧秀燕特別提醒，希望從今天開始，市民朋友在市場採購，尤其在傳統市場採購，要盡量人流分流，採購民眾減少，病毒的流動傳播也會減少，呼籲身分證最後一碼是雙號，到市場採購是周2、4、6，如果身分證最後一碼是單號，就是周3、5、日去市場，建議也不見得要2天買1次，沒有必要天天去市場，家人請將訊息傳達給長輩了解。

(中時 )