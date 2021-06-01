為防止機組人員成為防疫缺口，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，對於機組員的管理，將分為「有打疫苗「跟「沒打疫苗」進行管理；預計6月12日之後，就會針對沒打疫苗者，採取「5＋9(5天居家檢疫採檢陰性＋9天加強版自主健康管理)」政策。

本土疫情爆發，外界質疑是疫情指揮中心將航空公司機組員檢疫政策放寬為「3＋11」導致防疫出現破口。如今，為亡羊補牢，相關政策即將再次調整。

陳宗彥今天表示，有關航空公司機組員的管理，由於注射疫苗後能達到一定的防護效果，因此，「有打疫苗」跟「沒打疫苗」的管理必須不同，預計在6月12日之後，沒打疫苗的機組員就必須採行5＋9的措施。

針對有企業希望能自主進行快篩，確保掌握員工健康狀況，陳宗彥說，即便企業、團體要對自己公司內部的員工進行健康管理，還是得依照快篩作業方式訂定的指引，採用的快篩產品也須經過食品藥物管理署TFTA核可，並由醫事人員進行快篩。他強調，企業要自行做快篩，相關流程都要先制定完成。

此外，對於有醫美診所人員表示未來疫苗若要大規模接種，可以協助中央幫忙施打。陳宗彥回應，現在中央有規劃要大規模施打，其中包括增設接種點；若有相關診所要幫忙施打，指揮中心會訂出規範，要求先建構完整的施打計畫。

(中時 )