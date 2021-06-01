公共建設與南科題材持續發酵，台南今年5月買賣移轉棟數衝高到2517棟，打破2013年5月的2315棟，創下歷史同期新高紀錄，累計今年前5月，更是首度衝破萬棟大關，達10185棟，一舉突破2013年前5月的9880棟，同樣改寫同期歷史紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心副理李家妮1日指出，台南市今年5月移轉棟數，締造多項歷史紀錄，包括總移轉總棟數為2517棟，月增17.5％，年增50.2％，此數字締造了台南史上最佳的5月紀錄，今年前5個月移轉總棟數，台南市累計達10,185棟，也是史上第一次突破萬字大關，同樣改寫同期歷史紀錄。

她說，高雄今年5月買賣總移轉棟數則是4,490棟，月增20.7％，年增為48％，這是2013年之後，也是近8年來的同期新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5月移轉量反映了4月份的交易量，台南高雄牛年一路旺，房市交易熱度不減，加上房地合一稅2.0上路腳步越來越近，不少屋主售屋動作更加積極，搶適用原版本稅制，讓整體移轉量在終點線前衝刺飆高。

不過，5月中後受疫情升溫，全台進入三級警戒，雖然南部疫情不如雙北嚴峻，但民眾也都採取自主隔離減少外出，買賣移轉及交易程序，也可能因此暫緩或延後辦理，因此，張旭嵐推估，下個月移轉量，受疫情影響的變化，應會較為明顯。

台灣房屋九份子加盟店東林志豪表示，台南市的安南區與南區，各有九份子重劃區、舉喜重劃區等新興重劃區開發利多加持，成了建商獵地推案重鎮，磁吸人口不斷移入，成為近期台南的房市發展熱區。

尤其安南區除了擁有區內的台南科技工業區就業人口，北外環道路更快速串連南科，擴大了南科新貴的購屋圈，吸引不少南科自住與投資客紛紛進場，讓這些蛋白區交易熱度，漸漸比蛋黃區更高，這也是安南區、南區與永康區，今年5月移轉排名前三名的因素。

至於高雄買賣移轉棟數的前三名則是鳳山區、三民區、以及楠梓區，台灣房屋五甲瑞隆加盟店東陳明仁表示，前述三個行政區，都是高雄擁有人口紅利、房價基期低，推案量大的房市熱區，在低利環境帶動下，由剛性買盤穩穩支撐。

(工商 )