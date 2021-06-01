激將法是一個常見的談判手法，星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、獅子座、射手座、雙魚座最禁不起激將法，只要被激怒就會失去理智，會急於想要證明自己的能力，什麼事情都先答應下來，旁人怎麼勸都沒用。

▍1.金牛座

金牛座很在乎旁人對自己的看法，最討厭被看輕，如果想要他去做什麼事情，故意對他說「不想做是不是因為做不到」、「能力不夠就不勉強」只要聽到這些，他就會被激發鬥志，想幫自己爭一口氣，激將法用在他身上非常有用。

▍2.獅子座

獅子座自尊心很高，又渴望得到旁人的崇拜，所以常常會急於證明自己的能力，如果有人對他用激將法，他會立刻落入圈套，因為他會想要證明自己做得到，不容許別人看低自己。

▍3.射手座

射手座很在乎輸贏，無法忍受低頭認輸，如果對他使用激將法，他一定會立刻上當，因為他很在乎別人對自己的評價，就算他們已經很優秀，還是對自己不夠有自信，所以會急於證明自己。

▍4.雙魚座

雙魚座本來就是一個感性的星座，情緒起伏比較大，當他被惹怒的時候，就會被憤怒蒙蔽雙眼，失去理智的狀態下什麼事情都可能答應，所以對他使用激將法也很容易成功，就算他們怒氣退去發現自己答應了爛差事，也會因為不好意思拒絕，硬著頭皮做完。

(中時新聞網)