前（30）日，福建省福州市一名男子咬一口街上買回來的菜包後，整個人突然跳了起來，直呼「嚇死我了」，同時還將菜包甩到地上，因此定眼一瞧，菜包掉出來的肉餡不是豬肉、雞肉，而是一顆完整的老鼠頭，還有其剩下1/3的身體，因此憤而要店家給個交代，此事也於當地網路迅速瘋傳，對此，店內負責人及老闆都嚴正否認有包老鼠肉的行為，還直指老鼠頭那麼大一顆，怎麼可能會包進去，並強調「你要搞我也不要搞到這個程度去。」

男子發現鼠屍後當場「丟包」，懷疑店家賣的肉包可能是老鼠肉。（圖／微博_奇聞包打聽）

根據綜合陸媒報導，福州一名男子在吃了家人從街上包子店買回來的菜包後，突然驚慌失措的整個人彈起，因為菜包內餡竟是一顆完整的老鼠頭，男子咬下一口後還與牠瞪大的雙眼直視，由於老鼠除了頭以外，還有縮起的前肢，下半身不知去向，懷疑店家公然賣黑心肉包，可能有包老鼠肉等不法行為，因此該男家中女性隨即將這離譜事件發佈微信大吐苦水，引發當地網友熱議和媒體的關注。

有陸媒記者因此實地採訪該店家，店家負責人受訪時強調，手工包子都一個一個包，不可能會把老鼠頭包進去，並示範店內如何用絞肉機絞肉製成包子，因此包子店老闆非常不滿，氣呼呼的說「蚊子、蒼蠅還說得過去，老鼠一隻這麼大要怎麼包進去，你想搞我也不要搞到這個程度去！」 質疑顧客存心想破壞他商譽。

爾後政府相關人員也關注此事，特地登門調查包子店的衛生情況，儘管環境稍嫌髒亂，部分衛生設備不符規範，可確實無特殊情況，加上店家已將關鍵證據「鼠屍菜包」丟棄，因此雙方各執一詞，政府人員只能先採證再進一步調查，目前包子店則暫停營業。

(中時新聞網)