短期台灣車市受疫情影響買氣，和泰車(2207)祭出大優惠，本月入主國產車、RAV4送dyson輕量無線吸塵器等四大好禮拉抬買氣。和泰車今年代理的豐田(Toyota)、凌志(Lexus)的總銷量目標合計15.4萬台，再創銷售新高的目標不變。

近期新冠病毒疫情嚴峻，全台進入三級警戒狀態，對近期國內車市投下變數，和泰車預計短期因疫情影響小型車銷售二成；公司表示，若需要出門時，自行開車是較為安心的選擇。TOYOTA台灣總代理和泰汽車於6月推出「TOYOTA史上絕無僅有禮遇」活動送四大好禮，凡入主國產車、RAV4就送dyson輕量無線吸塵器(市價新台幣18,900元)，再享最高70萬0利率優惠，準時定保可享5年14萬公里延長保固，以及政府補助汰舊換新再省5萬元。

為了讓消費者能夠更安心，TOYOTA也推出購車諮詢0接觸服務，並提供到府試乘及簽約服務。

雖短期車市遭遇本土疫情的逆風，和泰車上周舉行線上法說會，發言人劉松山表示，今年台灣車市規模預估44萬輛，此數字低於去年的45.7萬台。和泰車代理的豐田(Toyota)、凌志(Lexus)的總銷量目標合計15.4萬台，再創銷售新高的目標不變。

和泰車發言人劉松山指出，影響今年車市包括有三個主要因素，即疫情、車用晶片狀況以及汰舊換新補助政策；日本母廠豐田對晶片掌握度相對穩定，和泰車較不受缺車用晶片、缺車問題困擾，加上汽機車汰舊換新貨物稅減免展延，5月已於立法院三讀通過行政院版展延五年方案。雖目前本土疫情升溫，但預期疫情逐步獲得控制以及疫苗施打，預計全台車市今年為44萬輛，自家代理的豐田與凌志兩品牌乘用車，將挑戰銷售15.4萬輛的新高目標，其中，Toyota品牌今年銷售目標為13.3萬台，Lexus品牌今年銷售目標為2.1萬台。

整體來看，今年台灣整體車市成長幅度減緩，惟和泰車今年在台銷量目標15.4萬台，年增約5.48%，將再創歷史新高，市佔率上看35%。和泰車今年銷售目標再創新高，業績也可望再創新高紀錄。

第一季台灣車市持續成長，加上和泰車較不受缺車用晶片、缺車問題困擾，以及轉投資事業貢獻，今年第一季和泰車稅後淨利年增四成，並首度突破50億元，創新高，EPS達9.16元。

和泰車第一季合併營收668.26億元、年增約17%，稅後淨利50.03億元、年增44.3%，EPS達9.16元，營收、獲利均創歷史單季新高。

(時報資訊)