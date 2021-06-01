網家(8044)旗下C2C網路交易平台露天拍賣今日發布「一站買遍全世界」，與美國eBay合作「Marketplace of Marketplace」國際市集跨境電商服務，目前美國eBay國際商品加上露天本站台灣賣家商品，買家可選購商品數將達5億件，今年下半年將持續增加世界各地知名電商夥伴加入。

「一站買遍全世界」露天拍賣提供買家直接中文搜尋、以相同價格立即選購全球同步流行商品，商品由世界各地直接送到買家手上，不出門就能買遍全世界。國際市集跨境聯盟包含有美國eBay的12國，來自美、日、韓、大中華區及東南亞等國家。目前美國eBay站上商品數高達1.7億件，上露天即可一站購買來自海外12個國家的商品。

台灣露天賣家也推出「免運618」活動，主推五大活動包含超商天天免運、三次折扣碼、刮刮樂彩票現折、整點開搶折扣碼、四大銀行最高20％回饋等。

隨著5月中本土案例接連攀升，民眾的防疫觀念再升級，露天發現防疫商品搜尋量較上月同期暴增數十倍，熱搜冠軍由酒精類周邊商品拿下，搜尋大幅飆升103倍，為不少上班族們的隨身必備品，第二則是額溫槍搜尋暴增近23倍，再來則是口罩成長12倍。

(時報資訊)