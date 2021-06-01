高端疫苗(6527)今日再吃第二根跌停板，雃博(4106)短線漲多累積不少賣壓，也跟進跌停鎖住，生醫族群多頭人氣渙散，個股跌多漲少，上市櫃生醫指數持續向下修正，成為盤面上最為弱勢的族群。

生華科(6492)挾著新冠藥物獲衛福部(TFDA)啟動治療臨床，今日開盤股價跳空漲停強鎖在172.5元，成為弱勢生醫類股的另類新星。生華科無償提供Silmitasertib(CX-4945)給台灣各大醫院申請恩慈療法用於治療重症患者，昨日接獲通知，衛福部已經緊急核准由國立陽明交通大學附設醫院團隊提出治療100位新冠重症患者專案申請，本項新冠肺炎緊急人體臨床試驗(恩慈療法)將由陽明交通大學附設醫院團隊啟動和執行。

興櫃市場的晨暉(1271)今起改掛「生技醫療」類股，多頭拍手稱慶，股價跳空開高後，一度衝至55.7元，漲幅在8%以上。晨暉在今年1月份登錄興櫃市場，與「娘家」品牌有長期良好合作關係，去年起布局旗下子公司與經銷商合作販售紅麴複方產品及益生菌產品，目前已有初步貢獻，未來將持續深入藥局與診所通路的布局，進一步拓展產品商機。展望未來，晨暉的紅麴與益生菌產品已獲得多國專利認證，在國內站穩龍頭地位之後，今年除了開發更多客製化產品之外，也同步加強海外市場開發，期推升營運動能。

(時報資訊)