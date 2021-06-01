台南市議會國民黨團副書記長蔡育輝認為，疫情嚴峻還外出抓寶是害人害己。（黨團提供／洪榮志台南傳真）

疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心積極呼籲民眾不要外出，台南市議會國民黨團卻接獲民眾陳情，指永康區驚見民眾聚集抓寶可夢。黨團痛批，醫院和前線醫護警消量能幾乎被壓垮，政府要大家不出門，連去市場買菜都要分流，結果台南居然上演抓寶秀，害人害己，要求檢警深入調查。

黨團書記長李中岑認為，疫情嚴重失控並深入社區，短短半個月就有100多條生命流逝，8000多人確診，導致醫院被患者擠爆，醫護警消不眠不休搶救，民進黨不讓人民打國際合法認證的疫苗，還杯葛企業、社團自行購買疫苗捐贈給國家，黨團每天接到民眾要求打疫苗的電話接到手軟，國民黨中央已對國際、對政府、對人民發起防疫三訴求及五祈願行動，全力回應民意。

副書記長蔡育輝怒批，國難當頭，眼看醫院量能將被壓垮，退休醫護一一請命上前線救援，北部三級警戒都要升四級，面臨封城考驗，政府天天宣導除非必要不要出門，室內只能5人、室外10人，如今連去傳統市場都要依身分證尾數分流，結果台南永康居然出現群聚在抓寶可夢。

蔡育輝強調，藍軍非常支持寶可夢，所以當市府邀請國際寶可夢到台南舉辦大型抓寶活動時，藍軍也是相挺，但值此國難當前，政府、各行各業都要共體時艱才能挺過這波浩劫，沒想到還有人漠視人命玩抓寶，「GO對戰聯盟第8賽季」也要登場，是「抓寶」還是「抓交替」，黨團嚴厲譴責此一行徑，請檢警深入調查是政府還是公司，誰在發國難財？

(中時 )