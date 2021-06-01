南美洲古國秘魯昨（31）日上修新冠死亡人數，從6.9萬人增加至超過18萬人，病歿人數一口氣暴增11萬人，秘魯也瞬間成為全世界人均死亡數最高的國家。

秘魯新冠肺炎疫情嚴重，幾乎所有國民都有認識的人死於新冠肺炎。

綜合路透社、半島電視台（Al Jazeera）報導，秘魯政府昨日宣布，將新冠死亡人數從69,342人上修至180,764人，總死亡人數一夜暴增逾11萬人。新增數字涵蓋2020年3月至2021年5月22日，秘魯政府指出，過去因為檢測不足，因此難以認定死者的真正死因是否就是新冠肺炎。

秘魯衛生部長吳嘉第（Oscar Ugarte）表示，現在已經更改歸類為新冠肺炎的死因標準，先前根據的標準只有病毒檢測結果為陽性。參與研議更動死因判斷標準的研究人員普羅查茲卡（Mateo Prochazka）表示，現在當局判斷死因為新冠肺炎的標準一共調整至4個，第一個是最精準的病毒學檢測，也就是結果呈現陽性者；第二是快篩；第三是血清測試，他說疫情初期，血清測試在秘魯廣泛使用；最後是放射學及流行病學測試，主要涵蓋沒有確診證據、但是有類似症狀的死者。

總病歿人數上修後，秘魯人均新冠死亡人數也瞬間飆升至全球第一，每10萬人有超過500人死亡，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，先前全球人均新冠死亡人數最高的國家為匈牙利，每10萬人約有300人病歿。

值得注意的是，秘魯人均新冠死亡人數甚至超越南美洲疫情最嚴重的巴西，巴西至今有超過45萬人病歿。

秘魯疫情最嚴峻時，醫院擠滿確診患者、氧氣需求暴增，墓地不斷趕工下葬死者，醫院必須額外添購冷凍貨櫃充當臨時停屍間，專家早就警告，當地疫情比官方數字還要嚴重。

秘魯政府昨日「校正回歸」的新冠死亡人數和「超額死亡」人數（excess deaths）相當，超額死亡人數主要是將一段時期的死亡人數扣除疫情前同一段時期的死亡人數，許多國家都以此來衡量可能低估的數據。

巴西流行病學家龐賽（Julio Ponce）表示，當病毒檢測不足時，「超額死亡」人數是能夠衡量總新冠死亡人數的方法之一。

他說，一個國家如果不能正確統計新冠確診人數及死亡人數，他們也將無從判斷疫情的下一個階段。

(中時新聞網)